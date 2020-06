Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Möglicherweise löste Unbekannter Schrauben an Autofelgen

Warendorf (ots)

Vor gut drei Wochen (29.05.2020) parkte ein 28-jähriger Mann gegen 14.00 Uhr in den gekennzeichneten Parkflächen Höhe Annecke-Straße an der Blauen Lagune in Beckum. Als er nach einer Stunde wieder zurückkam und ins Auto stieg, bemerkten er und seine Familie komische Geräusche. Sie stellten zu Hause fest, dass an der vorderen linken Felge alle Schrauben deutlich gelockert waren. Das traf auf die anderen drei Felgen nicht zu. Der 28-jährigen Beifahrerin fiel ein Mann auf, der sich verdächtig lange in der Nähe des Wagens aufgehalten haben soll. Dieser wird wie folgt beschrieben: 18-25 Jahre, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug ein Käppi und eine Brille. Außerdem hatte der Mann einen kleinen Hund an der Leine und verschwand in einem Garten im angrenzenden Wohngebiet. Zeugen, die den Mann kennen oder weitere Hinweise haben, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell