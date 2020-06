Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Illegale Schrottsammler ergaunerten Geld

Warendorf (ots)

Illegale Schrottsammler waren vergangene Woche mehrmals in Ostbevern unterwegs und ergaunerten Geld bei einer älteren Dame. Die Schrottsammler fuhren mit ihrem langen Kastenwagen und der typischen Musik durch den Drosselweg und hielten am Haus der Frau an. Diese wollte alte Möbel loswerden. Die Unbekannten verschafften sich nach einem Gespräch Zugang zum Haus. Hier überredeten sie die Frau eine alte Nähmaschine zu entsorgen. Die Unbekannten würden das für 120 Euro übernehmen. 30 Euro zahlte die Dame an. Drei Tage später kamen die Männer wieder und forderten die restlichen 90 Euro ein. Eine Nachbarin kam der Frau zur Hilfe und drohte mit der Polizei. Daraufhin entfernten sich die Unbekannten in ihrem Wagen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: osteuropäischen Typs, stämmige Figuren, langer und dichter Bart, kurze dunkle Haare, mindestens 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die beiden saßen in einem länglichen Kastenwagen. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder die Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass das Einsammeln von Schrott bei Privatpersonen im Kreis Warendorf verboten ist. Des Weiteren sollten Sie niemals unbekannten Personen an der Haustüre Geld aushändigen und keine Fremden in Ihr Haus lassen. Sobald Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wenden Sie sich an die Polizei Warendorf über den Notruf 110.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell