Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Streit um Shisha endet im Krankenhaus

Warendorf (ots)

Dienstagabend (16.06.2020) gegen 18.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Discounterparkplatz an der Füchtorfer Straße in Sassenberg gerufen. Zwei Männer stritten sich zuvor in einer Unterkunft am Herxfeld wegen einer Wasserpfeife (Shisha). Als der 23-jährige Shisha-Besitzer zum Einkaufen war und im Anschluss in die Unterkunft zurückkehrte, sah er den 20-jährigen Bewohner seine Shisha rauchen. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, bei dem der 20-Jährige auf den 23-Jährigen mehrmals mit einer Dachlatte einschlug. Rettungskräfte brachten beide Männer mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

