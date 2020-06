Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann fährt betrunken Fahrrad und stürzt

Warendorf (ots)

Ein 75-jähriger Ahlener fuhr am Montag (15.06.2020, circa 17 Uhr) mit seinem Fahrrad in Richtung Dolberger Straße. Drei junge Motorradfahrer beobachteten ihn dabei, wie er Schlangenlinien fuhr. Ein weiterer Zeuge, hielt an einer Ampel in Höhe des 75-Jährigen an und redete mit ihm durch ein offenes Fenster. Der Fahrradfahrer versuchte trotz roter Ampel seine Fahrt fortzusetzen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde dem Senior im Anschluss im Krankenhaus entnommen, hier wurde er auch ärztlich versorgt.

