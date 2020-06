Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Warendorf (ots)

Ein 16-jähriger Ahlener fuhr am Montag, 15.05.2020, gegen 21.35 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad in Ahlen auf der August-Kirchner-Straße in Richtung Im Pattenmeicheln. In Höhe der Straße In der Boltenbrede geriet der 16-Jährige gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung vor Ort, anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des 16-Jährigen erschien an der Unfallstelle, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

