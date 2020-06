Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Fahrer eines silbernen VW Golfs gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbernen VW Golfs, der am Montag, 15.6.2020 gegen 9.50 Uhr die K 1 von Enniger in Richtung Freckenhorst befuhr. In einer langgestreckten Kurve geriet der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn, so dass der entgegenkommende Fahrer eines grauen 2er BWMs nach rechts auswich. Der 42-jährige Everswinkler geriet mit dem Pkw auf den Grünstreifen und stieß gegen einen Leitpfosten. Dieser schleuderte daraufhin in eine Böschung. Der Fahrer des Golfs kümmerte sich nicht um dern Verkehrsunfall und fuhr weiter. Dieser sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

