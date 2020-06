Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Küche brannte aus

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.6.2020 brach gegen 10.45 Uhr ein Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Kiebitzstraße in Sassenberg aus. Der 45-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung versuchte noch das Feuer zu löschen. Vermutlich geriet erhitztes Fett in Brand, welches eine 41-Jährige in der Pfanne erhitzt hat. Der 45-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren ärztlichen Überpüfung in ein Krankenhaus gebracht. Alle zum Brandzeitpunkt im Haus befindlichen Personen konnten dieses rechtzeitig verlassen. Die Küche brannte vollständig aus. Das Haus war aufgrund der Rauch- und Geruchsentwicklung unbewohnbar. Ein Teil der Bewohner kam bei einem Bekannten, der andere Teil in einer städtischen Unterkunft unter.

