Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Schlägerei gesucht

Warendorf (ots)

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es Samstagnacht (13.06.2020, gegen 02.05 Uhr) in der Warendorfer Altstadt. Weil eine Bar in der Laurentiusstraße schließen wollte, versuchte ein 21-jähriger Freckenhorster vier unbekannte Männer daran zu hindern, diese zu betreten. Da die Situation eskalierte, zog der Angestellte weitere Verantwortliche hinzu. Einer der unbekannten Täter schlug plötzlich auf den 21-Jährigen ein. Daraufhin ergab sich ein Handgemenge zwischen mehreren Beteiligten, bei dem der 21-Jährige, die Verantwortlichen und ein weiterer 21-jähriger Warendorfer leicht verletzt wurden. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Petersiliengasse. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Männlich, zwischen 20 und 30 Jahre, circa 1,75 Meter groß, rundliche Figur, südeuropäischen Typs, trug ein schwarzes T-Shirt mit ACDC-Logo und eine kurze dunkle Hose.

2. Männlich, zwischen 20 und 30 Jahre, circa 1,70 Meter groß, südeuropäischen Typs, dünne Figur, trug schwarze Kleidung und einen Bart.

3. Männlich, zwischen 20 und 30 Jahre, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, südeuropäischen Typs, trug schwarze Kleidung und einen Dreitagebart.

4. Männlich, zwischen 20 und 30 Jahre, circa 1,65 Meter groß, rundliche Figur, trug einen bunt gemusterten Hut, weine weiße Jacke mit roten Streifen der Marke Puma und eine kurze Hose.

Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon: 02581/94100-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell