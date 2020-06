Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schlüssel abgenommen und Polizei informiert

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.6.2020 informierte eine aufmerksame Zeugin gegen 21.35 Uhr die Polizei über eine Trunkenheitsfahrt auf der Straße Auf dem Völker in Beckum. Sie und ihr Mann hielten sich im Garten auf, als ein 32-Jähriger mit seinem Pkw über den Radweg fuhr und anschließend wendete. Der Beckumer schrie den Mann an, der daraufhin anhielt und ausstieg. Dabei stellte der 41-Jährige fest, dass der Autofahrer offenbar alkoholisiert war. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest, den ihn Polizisten durchführen ließen. Daraufhin nahmen die Beamten den Bergkamener mit zur Blutprobenentnahme. Des weiteren stellten sie seinen Führerschein und die Autoschlüssel sicher. Denn mit der Weisung kein Auto mehr fahren zu dürfen war der 32-Jährige nicht einverstanden.

