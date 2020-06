Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Scheinbar wirrer Mann leistete erheblichen Widerstand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.6.2020 meldete sich gegen 22.45 Uhr ein aufmerksamer Bürger, der sich Sorgen um einen Mann in Albersloh machte, der ihm gegenüber wirre Angaben gemacht hat. Einsatzkräfte entdeckten den 34-Jährigen auf der Bahnhofstraße und wollten ihn überprüfen. Der Albersloher machte ihnen gegenüber ebenfalls wirre Angaben und versuchte der Kontrolle zu entgehen. Als ihn ein Beamter festhielt, riss er sich los. Im weiteren Verlauf fixierten die Einsatzkräfte den 34-Jährigen, der erheblichen Widerstand leistete. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam, der die Einsatzkräfte ständig beleidigte. Bei der Durchsuchung des Alberslohers fanden die Beamten ein Tütchen, in dem sich offensichtlich Rauschgift befand, was sie sicherstellten. Nach Ausnüchterung konnte der 34-Jährige das Gewahrsam verlassen.

