Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw durchbricht Brückengeländer, drei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, um 13.38 Uhr, durchbrach ein Pkw ein Brückengeländer auf der Kruppstraße in Ahlen. Der 74jährige Pkw-Fahrer aus Ahlen kam auf Grund von gesundheitlichen Problemen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Brückengeländer. Dieses wurde von dem Fahrzeug durchbrochen, der Pkw blieb im Geländer hängen. Der Fahrzeugführer, die 72jährige Ehefrau und der 16jährige Enkel, welche ebenfalls mit im Fahrzeug saßen, konnten aus dem Pkw geborgen werden. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrzeugführer und seine Ehefrau wurden durch Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

