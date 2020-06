POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Polizei Warendorf

Eine 82jährige Radfahrerin aus Warendorf befuhr am Samstag, 13.06.2020, um 10.43 Uhr, die Dreibrückenstraße in Warendorf. Ein 47jähriger Mann aus Warendorf öffnete zeitgleich die Fahrerstür seines am Fahrbahnrand geparkten Pkw, um sein Fahrzeug zu verlassen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam. Sie verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

