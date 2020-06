Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Fahrschulstunde mit Krad endet vor Baum

Warendorf (ots)

AM 12.06.20, gegen 16.05 Uhr fuhr 36-jährige Ahlenerin mit einem Kraftrad im Rahmen einer Fahrstunde die Nikolaus-Dürkopp-Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Angeleitet durch den anwesenden Fahrlehrer sollte die Fahrschülerin dort ein Wendemanöver fahren. Dabei beschleunigte diese versehentlich das Krad und kam von der Fahrbahn ab. Auf der angrenzenden Rasenfläche stieß sie mit dem Motorrad frontal gegen einen Baum. Die 36-jährige verletzte sich dabei leicht. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein nahes Krankenhaus gebracht. An dem Baum entstanden leichte Beschädigungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell