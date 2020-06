Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 12.06.20, gegen 16.44 Uhr kam es in Ahlen auf der Südbrede zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 25-jähriger Ahlener fuhr mit seinem PKW auf der Straße Südbrede in Richtung Bahnhof. Ein 58-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Südbrede" auf dem rechtsseitigen Fahrradweg in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Ampel für Fußgänger und Radfahrer überquerte der 58-jährige mit seinem Rad unvermittelt die Straße. Es kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Dabei verletzte sich der Radfahrer aus Ahlen leicht. Der Radfahrer ging zur Kontrolle in ein nahegelegendes Krankenhaus.

