Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Führerschein nach Unfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 10.6.2020 verursachte ein 22-Jähriger mit einem Transporter einen Verkehrsunfall an der Straße Homanns Kämpe in Ennigerloh, indem er gegen eine Straßenlaterne sowie einen Telekommunikationskasten fuhr. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann aus Kirchlengern alkoholisiert war und scheinbar unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund der positiven Testergebnisse ließen die Beamten dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

