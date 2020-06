Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrzeug überschlägt sich auf der Schinkelstraße

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstag Vormittag (11.06.2020) ereignete sich gegen kurz vor 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Schinkelstraße in Ahlen. Eine 22-jährige Frau aus Beckum befuhr zur Unfallzeit die Schinkelstraße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring. Im Kurvenbereich zur Theodor-Schwarte-Straße kam die junge Frau zunächst mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Bordstein. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und stieß anschließend gegen den gegenüberliegenden Bordstein. In Folge dessen überschlug sich der PKW. Die Beckumerin konnte sich nach dem Überschlag eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand Totalschaden.

