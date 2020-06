Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge gab Information per Bild weiter

Warendorf (ots)

Geklärt ist eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, 9.6.2020 gegen 17.05 Uhr in Ennigerloh an der Alleestraße ereignete. Dort versuchte ein 84-Jähriger mit seinem Pkw einzuparken und stieß dabei gegen ein anderes Auto. Anschließend fuhr der Ennigerloher weiter. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Situation beobachtet, ein Foto vom Verursacherfahrzeug gemacht und dieses der Polizei zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Information konnten die Beamten weitere Ermittlungen beim verantwortlichen Halter durchführen.

