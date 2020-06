Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizeibeamte und falsche Enkel aktiv

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2020 erreichten die Polizei Hinweise zu den Betrugsmaschen "falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrick". Erst vor einigen Wochen gelang es Betrügern erfolgreich einen Senior davon zu überzeugen, dass die vermeintliche Enkelin nach einem Verkehrsunfall Geld für eine Reparatur benötigte. Es folgten mehrere Anrufe, bei denen verschiedene Personen eingebunden wurden. Letztlich übergab der Mann Geld an einen vermeintlichen Mitarbeiter einer Werkstatt.

Erfolgreich waren Betrüger auch am Dienstag. Ein Senior deponierte eine Tasche mit Bargeld vor seiner Haustür, die von einer Frau abgeholt wurde. Daraufhin meldeten sich die falschen Polizisten erneut und teilten mit, dass die Täterin samt Geld gefasst worden sei. Das war eine Lüge, wie sich später bei einem Anruf bei der echten Polizei herausstellte. Neu in diesem Fall war die Masche, mit der der Mann von der Echtheit der Anrufe überzeugt wurde. Hier gab der vermeintliche Polizist sich als Mitarbeiter eines Raubdezernats aus. Um die Echtheit zu bestätigen, sollte der Betrogene die 110 wählen. Durch ein technisches Verfahren landete der Senior erneut bei den Betrügern, die die vermeintliche echte Identität des falschen Polizisten bekräftigten. In diesem Fall wurde dem Mann vorgegaukelt, dass er überfallen werden sollte. Diese Behauptung untermauerte der Betrüger durch das Vorspielen eines gestellten Tonmittschnitts.

Für beide Betrugsmaschen gilt:

- Beenden Sie solche Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. - Informieren Sie die Polizei über die Anrufe. - Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus. - Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmasche.

