Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Gefälschten Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.6.2020 wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.25 Uhr einen Autofahrer in Dolberg kontrollieren. Der 42-jährige Fahrzeugführer versuchte vor der Polizei zu flüchten und versteckte sich mit seinem Pkw in der Straße Im Holt hinter einer Hecke. Bei der Überprüfung des Ahleners stellte sich heraus, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht war. Die Beamten stellten das falsche Dokument sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Führerschein ein. Denn einen "Echten" besitzt der Mann nicht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell