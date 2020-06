Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Mann zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.6.2020 gegen 8.50 Uhr zeigte sich ein unbekannter Mann einer Seniorin an der Straße Mauritz, Höhe der Hausnummern 20 und 22 in Wadersloh in schamverletzender Weise. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, hat helle Haare, war mit einer blauen Jeansjacke, einer eng anliegenden schwarzen Leggins sowie einer orangen Damenbluse mit Rüschen bekleidet. Der Mann hatte einen schwarzen Einkaufskorb dabei, in dem sich zwei Flaschen befanden. Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell