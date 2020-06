Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugin merkte sich Kennzeichendaten

Warendorf (ots)

Eine Zeugin merkte sich am Montag, 8.6.2020 das Kennzeichen vom Verursacherfahrzeug einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf ereignete. Die 72-jährige Verursacherin konnte darüber ermittelt werden und gab zu, gegen einen Porsche Boxster gefahren zu sein.

