Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Diebstahl von Schmuck und Bargeld

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.6.2020 stahlen Unbekannte zwischen 14.00 Uhr und 19.05 Uhr an der Clemens-August-Straße in Beckum aus einer Wohnung, die an Geschäfträume grenzt Bargeld und Schmuck. Tatverdächtig sind zwei Männer, die sich zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in dem Ladenlokal aufhielten.

Die gesuchten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer der beiden Männer ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine schmale/schlanke Statur, ein südländisches Aussehen, kurze rasierte dunkle Haare, eine Narbe am Hinterkopf und war schwarz gekleidet.

Der andere Mann ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat ein rundes Gesicht, südländisches Aussehen, kurze rasierte dunkle Haare, eine Narbe am linken Hinterkopf und war ebenfalls schwarz gekleidet.

Beide Personen sprachen gut deutsch mit einem südländischen Akzent.

Wem sind die Gesuchten am Freitag in der Beckumer Innenstadt aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell