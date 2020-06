Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, den 07.06.2020, um 09.50 Uhr, in Beelen ereignete. Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Warendorfer Straße in Richtung Clarholz. An der Einmündung zum Lilienweg beabsichtigte er, nach links in diesen abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte der 29-Jährige mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 61-Jährigen. Der Kradfahrer stürzte zu Boden. Sein Krad rutsche auf den angrenzenden Radweg, wo es mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Auch der 31-Jährige kam zu Fall. Beide Zweiradfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Rettungskräfte brachten den Kradfahrer in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell