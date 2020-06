Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 05.06.2020, um 17.50 Uhr, ereignete sich in Wadersloh auf dem Biesterweg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28jähriger Beckumer beabsichtigte mit seinem zuvor geparkten Pkw auf die Fahrbahn des Biesterweges zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 39jährigen Rollerfahrer aus Langenberg, der auf der Fahrbahn des Biesterweges fuhr. Hierbei kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

