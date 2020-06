Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Person bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 05.06.2020, um 15.22 Uhr, ereignete sich in Ahlen an der Kreuzung Schlütingstraße/Jahnstraße ein Verkehrsunfall. Eine 34jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Jahnstraße in Richtung Warendorfer Straße. Ein 60jähriger Pkw-Fahrer,ebenfalls aus Ahlen, befuhr zeitgleich die Schlütingstraße in Richtung Warendorfer Straße. Im Kreuzungsbereich dieser drei Straßen, hier gilt die Vorfahrtsregelung "Rechts-vor-Links", kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Bei der Kollision wurde der 60jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1700,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell