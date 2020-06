Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pkw-Führerin bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 05.06.2020, um 13.18 Uhr, ereignete sich auf der Straße Am Landhagen in Oelde ein Verkehrsunfall. Eine 56jährige Frau aus Bielefeld war mit ihrem Pkw auf der Straße Am Landhagen in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs als sie im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Alleinunfall wurde die Bielefelderin verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße Am Landhagen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell