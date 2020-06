Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen aufgeklärt

Warendorf (ots)

Dank der Angaben aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Ahlen eine Verkehrsunfallflucht aufklären, die sich am Donnerstag, 04.06.2020, zwischen 13.15 Uhr und 13.55 Uhr, auf dem Pfitznerweg in Ahlen ereignete. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Wenden einen geparkten schwarzen VW Golf an der Fahrerseite. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Angaben aufmerksamer Zeugen konnten die Einsatzkräfte das Verursacherfahrzeug, einen Mercedes Sprinter, bei der Fahndung antreffen. Die Beamten leiteten gegen den 24-jährigen Fahrer aus Hamm ein Ermittlungsverfahren ein.

