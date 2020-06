Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Acht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Acht verletzte Personen und vier beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Donnerstag, 04.06.2020, um 17.10 Uhr, in Ahlen-Dolberg an der Kreuzung Dolberger Straße/Lambertistraße ereignet hatte. Ein 39jähriger Mann aus Hamm befuhr die Dolberger Straße von Ahlen aus kommend in Richtung Süden. Zeitgleich beabsichtigte eine 25jährige Frau aus Steinfurt mit ihrem Pkw die Dolberger Straße, von der Lambertigstraße aus Richtung Dolberg kommend, zu kreuzen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte das Fahrzeug des Mannes aus Hamm gegen einen wartenden Pkw eines 39jährigen Mannes aus Dolberg. Dieser wiederum wurden gegen den Pkw einer ebenfalls wartenden 25jährigen Frau aus Bönen geschleudert. Da in den Fahrzeugen teilweise noch Kinder mitgefahren sind, wurden bei dem Verkehrsunfall nicht nur die vier Fahrzeugführer, sondern auch noch vier weitere Personen verletzt. Alle wurden durch Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Dolberger Straße war für die Dauer von ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

