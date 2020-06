Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Abfallbehälter gesprengt

Warendorf (ots)

Am Montag, 01.06.2020, um 23.51 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass sie auf dem Baßfeld in Telgte ein lautes Explosionsgeräusch gehört hätten. An der Einsatzörtlichkeit stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter den an einer vor dem Rathaus befindlichen Bushaltestelle angebrachten Abfallbehälter mit unbekannten Mitteln abgesprengt hatten. Hierdurch flogen Teile des Abfallbehälters bis auf den gegenüberliegenden Gehweg. Eine sofortige Fahndung im Stadtgebiet nach den möglichen Tätern verlief ohne Erfolg. Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld des Rathauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizeiu.nrw.de zu melden.

