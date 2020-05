Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Teppich gerät in Brand

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 29.05.2020, gegen 21.15 Uhr, wurden die Polizei und Feuerwehr Warendorf über einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Milter Straße in Warendorf informiert.

Nach ersten Ermittlungen geriet ein Teppich im Flur der Wohnung nach dem Befüllen eines Gasfeuerzeuges in Brand. Das Feuer wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohnerin und eine Nachbarin gelöscht.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden.

