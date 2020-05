Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Kradfahrer angefahren

Warendorf (ots)

Ein 45-jähriger Kradfahrer aus Werne beabsichtigte am Freitag, 29.05.2020, gegen 16.09 Uhr, von der K21 aus Drensteinfurt kommend nach rechts in die L671 in Richtung Herbern einzufahren. Verkehrsbedingt wartete er an der Kreuzung.

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm fuhr mit ihrem PKW in gleicher Richtung, bemerkte den wartenden Kradfahrer zu spät und fuhr auf ihn auf. Der 45-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 5.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell