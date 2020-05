Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall - 1 Radfahrerin verletzt

Warendorf (ots)

Am 29.05.2020, 16:45 Uhr befuhr eine 68-jährige Ahlenerin mit ihrem PKW die Ostbredenstraße in Fahrtrichtung Beckumer Straße. Im Bereich der Kreuzung Ostbredenstraße/ Emanuel-von-Kettelerstraße übersah sie eine von links kommende Radfahrein . Die 63-jährige Frau aus Ahlen kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Sowohl am PKW, als auch am Zweirad entstand ein leichter Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell