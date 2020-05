Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Sperrung der B 51 nach Verkehrsunfall zwischen 2 LKW

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitagmittag (29.05.2020, 12.30 Uhr) ereignete sich auf der B 51 zwischen Telgte und Ostbevern ein Verkehrsunfall. Infolge des Unfalls wurden 2 Personen verletzt. Zur Unfallzeit befuhren 2 LKW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen die B 51 in Fahrtrichtung Ostbevern. In Höhe der Unfallstelle bremste der 55-jährige Fahrer aus Rietberg sein Gespann verkehrsbedingt ab. Ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Recklinghausen, bemerkten diesen Umstand zu spät und fuhr mit seinem LKW auf den vor ihm fahrenden Sattelzug mit Auflieger auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie durch Fachunternehmen abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzte Feuerwehr gesichert. Während der Unfallaufnahme, den nachfolgenden Bergungs- und Reinigungarbeiten war die B 51 teilweise voll gesperrt.

