Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Zeugin notierte sich Kennzeichen

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs nach einer Verkehrsunfallflucht, die sie am Mittwoch 27.5.2020, 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Freckenhorster Straße in Warendorf beobachtete. Mit Hilfe des Kennzeichens konnten Polizisten eine 89-jährige Warendorferin als Verursacherin ermitteln.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell