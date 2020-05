POL-WAF: Ahlen. Vermeintliches Schnäppchen sorgte für Ärger

Polizei Warendorf

Am Dienstag, 26.5.2020 nahm eine Hausbesitzerin das unverhoffte Reinigungsangebot eines ihr Unbekannten in Ahlen am Rebhuhnweg an. Für 15 Euro würde der Mann mit seinem "Kollegen" die Einfahrt reinigen. Das vermeintliche Schnäppchen sorgte dann aber für Ärger. Denn am Ende forderte das Duo von der Frau 600 Euro Entlohnung. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten die Unbekannten die Hausbesitzerin. Als die Reiniger eine deutlich geringere Bargeldsumme erhielten, zogen sie weiter.

Die Polizei empfiehlt:

- Nehmen Sie niemals Angebote wie Reinigungen oder Instandhaltungen von Unbekannten an. - Informieren Sie sich über unbekannte Firmen bei der Handwerkskammer oder der Verbraucherzentrale. - Holen Sie vorher mehrere Kostenvorschläge ein, um keine bösen Überraschungen zu erleben und die Kosten realsistisch einschätzen zu können.

