Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Renitente Ladendiebe erwischt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.5.2020 erwischte ein Ahlener zwei Heranwachsende bei einem Diebstahl in einem Discounter an der Straße Am Röteringshof. Die scheinbar zunächst kooperativen Tatverdächtigen händigten dem 35-Jährigen das Diebesgut und Ausweise aus. Plötzlich änderte sich die Haltung der Ahlener und sie versuchten zu entkommen. Als der 35-jährige Ahlener daraufhin einen der beiden festhielt, schlug das Duo auf ihn ein. Anschließend flohen die Tatverdächtigen.

Während der Fahndung entdeckten Polizisten das Duo, 18 und 19 Jahre alt, und kontrollierten sie. Ebenso das Fahrrad, welches sie dabei und nach ihren Angaben gestohlen hatten. Das Zweirad stellten die Beamten sicher und die beiden Ahlener entließen sie nach Abschluss der Maßnahmen.

Der 18-Jährige steht ebenfalls im Verdacht im Laufe des Mittwochvormittags (27.5.2020) mehrfach Rotwein in einem Geschäft an der Oststraße gestohlen zu haben.

