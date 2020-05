Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.5.2020 ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft an der Oststraße in Ahlen. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit nagelneuen Turnschuhen aus der Filiale. Gegen 17.15 Uhr kam es durch ein männliches Duo zu einem weiteren Ladendiebstahl von Alkohol in einem Discounter an der Warendorfer Straße. Polizisten fahndeten nach den Gindieben und entdeckten einen der mutmaßlichen Beteiligten, der sich in einem Gebüsch an der Virchowstraße versteckte. Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige für beide Ladendiebstähle verantwortlich sein dürfte. Sein Mittäter konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Da gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl aus Bayern bestand, nahmen die Einsatzkräfte den Obdachlosen fest. Der Mann wurde am Mittwoch einer Richterin vorgeführt, die den Haftbefel verkündete.

