POL-WAF: Oelde. Richtige Fährte der Diensthündin führte zu Festnahmen

Die Polizei nahm am Dienstag, 26.5.2020 drei Personen nach Ladendiebstählen in Drogeriemärkten in Oelde und Wadersloh vorläufig fest.

Ausgangspunkt war gegen 14.15 Uhr das Oelder Geschäft an der Lange Straße. Ein zunächst Unbekannter betrat den Markt und trug einen auffälligen Rucksack. Eine Mitarbeiterin beobachtete den jungen Mann und verlor ihn kurz aus den Augen. In dieser Zeit dürfte er hochwertige Haarpflegemittel in den Rucksack gepackt haben. Anschließend verließ der mutmaßliche Ladendieb das Geschäft. Kurz darauf betrat ein anderer Mann mit derselben Art Rucksack die Drogerie. Er bemerkte, dass er von einer Angestellten beobachtet wurde. Daraufhin ging er aus dem Ladenlokal, am Parkplatz vorbei in Richtung Kreuzung. An der Straße Auf der Breede hielten Polizisten den Verdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei den weiteren Ermittlungen teilte ein 37-Jähriger Zeuge wichtige Informationen mit. Der Beckumer hatte beobachtet wie der Festgenommene mit zwei weiteren Männern an einem Auto auf dem Parkplatz gestanden hatte. Hier sah er, dass aus dem Rucksack etwas in den Pkw geladen wurde. Während der Festgenommene zu Fuß flüchtete, fuhren die beiden anderen Männer mit einem grünen Audi Kombi weg.

Während der Fahndung ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Ladendiebstahl, der gegen 15.20 Uhr in der Wadersloher Drogerie an der Wenkerstraße stattfand. Eine Angestellte beobachtete einen vermeintlichen Kunden mit einem großen Rucksack, der ihr verdächtig vorkam. Als er den Kassenbereich passierte hatte, versperrte die Filialleiterin ihm die Ausgangstür. Ein anwesender unbekannter Kunde erkannte die Situation und nahm dem mutmaßlichen Ladendieb den Rucksack aus den Händen. Hierauf verließ der Tatverdächtige fluchtartig das Geschäft und die Polizei wurde informiert. In dem Rucksack befand sich eine Vielzahl von Kosmetikartikel der Drogerie.

Die Polizei verlagerte die Fahndung nach dem grünen Audi Kombi in Richtung Wadersloh. Einsatzkräfte entdeckten den gesuchten Pkw zwischen Sünninghausen und Keitlinghausen und folgten diesem. Während der Flucht erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit, versuchte vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen und missachtete das Rotlicht an der Kreuzung L 793/L 586. Hier bog der Flüchtende in Richtung Beckum und weiter auf einen Hof ab. Dort ließ das Duo das Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Ein in der Fahndung eingesetzter Diensthundführer folgte ihnen mit seiner Hündin ebenfalls zu Fuß über Wiesen und Felder. Diensthündin Xara nahm die richtige Fährte auf und führte den Diensthundführer in einem Waldstück gegenüber der Wehrbeckstraße zu den Tatverdächtigen. Als die Männer die Hündin entdeckten, ergaben sie sich und ließen sich widerstandslos festnehmen.

Während der Flucht mit dem Auto warfen die mutmaßlichen Ladendiebe eine Tüte aus dem Fahrzeug. Polizisten sicherten diese und entdeckten darin hochwertige Haarpflegemittel, die aus der Oelder Drogerie stammen dürften.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Georgier im Alter von 21, 32 und 39 Jahren, die in Ostdeutschland gemeldet sind und sich noch im polizeilichen Gewahrsam befinden.

