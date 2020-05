Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schlepperkonvoi erwartet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.5.2020 findet eine agrarpolitische Kundgebung auf dem Schlossplatz in Münster statt. Hierzu werden etwa 1.000 Schlepper erwartet. Ein Teil dieser landwirtschaftlichen Fahrzeuge wird aus dem Bereich Warendorf sowie dem Kreis Gütersloh anreisen. Die Teilnehmenden werden als Konvoi mit ihren Traktoren über die Bundesstraße 64 nach Münster fahren. Ab etwa 8.30 Uhr ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf der überörtlichen Verbindung in das Oberzentrum zu rechnen. Die Rückfahrt am späten Nachmittag in die Kreise Warendorf und Gütersloh wird ebenfalls in Konvois unterschiedlicher Größe erfolgen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, am Donnerstag die B 64 zu meiden und Ausweichstrecken zu nutzen.

