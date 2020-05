Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bus in Verkehrsunfall verwickelt - vier Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.05.2020, um 16.50 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Warendorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Ahlen befuhr die Warendorfer Straße in nördliche Richtung. Hinter ihm fuhr eine 53-jährige Frau aus Hamm mit einem Bus. Als der Pkw-Führer verkehrsbedingt anhalten musste, weil er abbiegen wollte, bemerkte die Bus-Fahrerin dies erst so spät, dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurden die Beifahrerin des Pkw und drei Insassen des Busses verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Warendorfer Straße für ca. 1 Stunde gesperrt.

