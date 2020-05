Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gefährliche Situation für Ahlenerin

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.5.2020 kam es gegen 12.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall an der Straße Südenmauer in Ahlen. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Südenmauer in Richtung Bahnhof. In Höhe der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße hatte der Ahlener gesundheitliche Probleme und kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit seinem Kraftfahrzeug etwa einhundert Meter auf dem rechten Bürgersteig und stieß dabei gegen Häuserfassaden sowie abgestellte Fahrräder. Für eine 76-jährige Ahlenerin, die sich einem Hauseingang befand ging die Situation glimpflich aus. Sie blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.250 Euro geschätzt. Den Führerschein des 50-Jährigen stellten Polizisten sicher.

