Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines silbernen Opel Vectras gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbernen Opel Vectras, der am Montag, 25.5.2020 gegen 14.10 Uhr in Ahlen an der Kreuzung Hammer Straße/Kleiner Dahlweg/Fritz-Reuter-Straße auf einen grauen Mercedes auffuhr und dadurch beschädigte. Der 30-jährige Mercedesfahrer teilte dem ausgestiegenen Opfelfahrer mit, dass er die Polizei verständigen wolle. Daraufhin setzte sich der Verursacher wieder in sein Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort.

Der Autofahrer ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, Brillgenträger, hatte ein schwarzes Basecap auf und trug eine leuchtendgelbe Arbeitsjacke. An dem Opel waren Kennzeichen mit der Städtekennung BE angebracht und die Ziffernkombination könnte 5317 lauten.

Wer kann Angaben zu dem Fahrer und gesuchten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

