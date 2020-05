Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrradfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.5.2020 ereignete sich gegen 8.05 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße Orkotten in Telgte. Ein 50-jähriger Fahrradfahrer überquerte in Höhe des Gutenbergwegs an einer Querungshilfe mit seinem Fahrrad die Straße Orkotten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw einer 38-jährigen Alverskirchenerin, die in Richtung Münsterstraße fuhr. Der Telgter stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 5.020 Euro geschätzt.

