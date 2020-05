Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfallflucht dank Zeugin geklärt

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame 55-jährige Zeugin beobachtete am Samstag, 23.5.2020 gegen 13.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Straße Nordwall in Beckum. Sie notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und übergab dieses der 38-jährigen geschädigten Autobesitzerin. Die Polizei führte weitere Emittlungen an der Halteranschrift durch. Dort gab ein 22-jähriger Beckumer zu gegen das Auto der Beckumerin gefahren zu sein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell