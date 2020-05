Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Mittwoch (20.5.2020, 19.00 Uhr) und Freitag (22.5.2020, 9.00 Uhr) an der Moltkestraße in Ahlen ereignete. Der an der linken hinteren Seite beschädigte blaue VW Golf stand auf einem ehemaligen Werkstattgelände. An dem Auto stellten Polizisten roten und weißen Lack fest, den sie sicherten. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell