Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Keine Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 24.5.2020 kontrollierten Polizisten gegen 0.20 Uhr einen Autofahrer an der Warendorfer Straße in Ahlen. Dabei stellten sie fest, dass der 42-Jährige keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin nahmen die Beamten den Ennigerloher mit zu Blutprobenentnahme. Des weiteren leiteten sie gegen den Halter ein Ermittlungsverfahren ein. Denn dem war bekannt, dass der 42-Jährige keinen Führerschein hat.

