Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Unbekannter belästigte Jugendliche - Bullifahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.5.2020 belästigte ein Unbekannter gegen 17.20 Uhr eine Jugendliche an der Ahlener Straße in Vorhelm. Der 18 bis 25 Jahre alte Tatverdächtige ging hinter der 17-Jährigen her, die auf der Ahlener Straße von Ahlen in Richtung Vorhelm unterwegs war. Er holte die Ahlenerin ein, hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Die Jugendliche versuchte sich loszureißen und schrie um Hilfe. Die Insassen eines vorbei fahrenden Bullis hielten an und boten der 17-Jährigen Unterstützung an. Der Tatverdächtige rannte währenddessen in Richtung Ahlen davon.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,60 Meter groß, hat länge schwarze Haare, ist dünn, südeuropäischen Typs, sprach gebrochen Deutsch und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze kurze Hose.

Gesucht werden auch die Personen, die in einem dunkelblauen Bulli mit Anhänger von Ahlen nach Vorhelm unterwegs waren und der Ahlenerin zu Hilfe kamen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

