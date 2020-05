Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 24.5.2020 beoabachtete ein 64-jähriger Telgter gegen 14.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Straße Baßfeld in Telgte. Eine Seniorin befuhr mit ihrem Pkw die Emsstraße und bog auf die Straße Baßfeld ab. Dabei beschädigte die Autofahrerin zwei Verkehrszeichen der Querungshilfe. Die informierte Polizei fahndete nach dem Pkw und konnte diesen deutlich beschädigt an der B 51 in Richtung Münster anhalten. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der 84-jährigen Fahrerin aus Schermbeck fest und leiteten gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.600 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell