Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.05.2020, um 21.50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Bielefelder mit seinem Motorrad die Beckumer Straße (B58) in Ahlen. In Höhe eines Schnellrestaurants beabsichtigte dieser nach links in eine Nebenstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen Ahlenerin. Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

