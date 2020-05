Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ladendiebe verursachen auf Flucht Unfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, um 18.30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße in Oelde zu einem Ladendiebstahl. Drei männliche Täter wurden von dem Marktpersonal beobachtet, wie sie mehrere Zigarettenschachteln einsteckten. Als die Täter zu flüchten versuchten, konnte einer von ihnen von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Polizeibeamter, welcher zu dieser Zeit privat im Markt anwesend war, griff ebenfalls mit ein und wurde durch Schläge von diesem Täter leicht verletzt. Der 35-jährige Mann aus Georgien wurden von der Polizei anschließend vorläufig festgenommen. Den anderen beiden Tätern gelang die Flucht. Hierbei nutzten sie im weiteren Verlauf einen Pkw, welcher auf einem Parkstreifen der Lindenstraße zuvor abgestellt worden war. Als die Täter mit dem Pkw losfahren wollten, kam es zur Kollision mit einer nachgeeilten Zeugin. Hierbei wurde die 23-jährige Frau aus Beckum auf die Straße geschleudert und verletzt. Die Täter setzten ihre Flucht unerkannt fort, die Ermittlungen dauern an. Die verletzte Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

